Voetballer Franck Berrier (37) overleden

"Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten", schrijft KVO op sociale media. "We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden!"

Berrier speelde nagenoeg zijn hele voetbalcarrière in België. In 2008 streek de Fransman neer bij Zulte Waregem, waar hij in twee passages (2008-2010 en 2012-2013) zijn grootste successen beleefde. In mei 2013 leek Zulte Waregem zelfs even landskampioen te worden, maar na een gelijkspel in het rechtstreekse titelduel ging het kampioenschap toch naar Anderlecht.

KVO en Essevee

Verder verdedigde Berrier in België ook de kleuren van Standard (2010-2012) en KV Oostende (2013-2018). In 2018 maakte hij de overstap naar het gedegradeerde KV Mechelen, maar hij zou daar door de hartproblemen uiteindelijk geen minuut spelen.