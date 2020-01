Voetballer krijgt 140 uur werkstraf voor vechtpartij

Op 10 februari ontstond een vechtpartij voor een café in de Langestraat in Oostende. Volgens getuigen zat Caenepeel bovenop het slachtoffer en bleef hij op zijn gezicht slaan. Het slachtoffer hield aan het incident een sleutelbeenbreuk over. Daardoor was hij ruim een maand werkonbekwaam. Het parket legde uit dat de voetballer weigerde om het slachtoffer te vergoeden. Bovendien verwees procureur Fauve Nowé in haar requisitoir naar het strafblad van de beklaagde.

Door de politierechtbank werd hij al vijf keer veroordeeld, onder andere voor een ongeval met vluchtmisdrijf en voor rijden onder invloed van cannabis. In 2017 kreeg hij in Rotterdam ook al een geldboete opgelegd voor diefstal. De verdediging vroeg de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. "Hij blijft erbij dat het slachtoffer eerst een kopstoot heeft toegediend", aldus meester Beatrice Waerenburgh. De getuigen spreken die versie echter tegen. Ondergeschikt kon de verdediging zich vinden in een werkstraf.

Jinty Caenepeel speelde in de Jupiler Pro League enkele wedstrijden voor AA Gent en Cercle Brugge. Daarna trok hij naar FC Eindhoven en Excelsior uit Rotterdam. Ondertussen komt de Oostendenaar uit voor Knokke, in de tweede amateurklasse.