Voetballer verongelukt in Komen

Deze nacht is een dodelijk ongeval gebeurd in de Komenstraat in Komen.

Het slachtoffer is een man van 27 uit Wijtschate. Zijn voertuig raakte in een bocht van de weg af en ging over de kop. De man werd uit de wagen geslingerd en stierf ter plaatse. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren.

Nieuwe klap voor SK Nieuwkerke

Joeri, het slachtoffer, is kapitein bij voetbalclub SK Nieuwkerke. Hij kwam van een oefenmatch tegen Jespo Komen-Waasten. Zij zwangere vriendin reed achter hem en die sloeg alarm toen hij maar niet thuiskwam. Wat later vonden ze het wrak van de auto in een maïsveld, op 500 meter van zijn huis.

In februari vorig jaar kwam een andere speler van de ploeg ook om bij een verkeersongeval.