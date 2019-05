Voetbalveld in de duinen blijft (zo goed als zeker)

"De Kerremelkpit", het voetbalterrein van KSK Wenduine, mag zo goed als zeker op z'n vertrouwde en unieke locatie blijven: in de duinen. En da's opvallend, want het veld staat al jaren ter discussie.

Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan en Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA, spande zich achter de schermen in voor het behoud van het voetbalterrein. Hij zat ondermeer samen met het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust, MDK.

Vandaele weet dat het voetbalveld in gevoelig natuurgebied ligt. "Natuurlijk moeten we onze duinen zo goed mogelijk bewaren als natuurgebied, maar hier mag volgens mij een uitzondering gemaakt worden. We zullen goede afspraken maken met het Agentschap Natuur en Bos. KSK Wenduine weet dat er beperkingen zijn. Zo kan er geen sprake zijn van een uitbreiding, of van de aanleg van kunstgras. Ik heb er alle vertrouwen in dat de voetbalclub zich correct zal gedragen."