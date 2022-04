Voetbalwereld neemt afscheid van Miguel Van Damme

In de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke neemt de voetbalwereld afscheid van Miguel Van Damme (28). Vanaf 10u30 startte een laatste eerbetoon aan de doelman van Cercle Brugge, die deze week overleed aan de gevolgen van leukemie. Jabbeke maakte het centrum verkeersvrij en plaatste een groot scherm.

Alle straten in de omgeving van de Sint-Blasiuskerk zijn vandaag afgesloten zodat familie, vrienden, kennissen en supporters in alle rust afscheid kunnen nemen van Miguel Van Damme. De stad vraagt alle bezoekers om te parkeren aan het Vrijetijdscentrum (VTC) in het Vlamingveld 40, ongeveer honderd meter verwijderd van de kerk.

De uitvaart startte om 10u30. Vele bekende figuren uit de voetbalwereld zijn net als veel supporters van Cercle Brugge aanwezig voor de uitvaartdienst Jabbeke. Alle voetbalploegen van de hoogste klasse vaardigden iemand af. Onder andere Vincent Mannaert van Club Brugge, Peter Verbeke van Anderlecht en Kristof D'haene van KV Kortrijk zijn al aanwezig.

