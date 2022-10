Voetganger (16) kritiek bij zwaar ongeval in Kortrijk

In het centrum van Kortrijk is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een voetganger van 16 jaar werd aangereden door een auto en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat bevestigt het parket.

Bij de bestuurder (55) van de auto zijn geen sporen van alcohol of drugs gevonden. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld voor het verdere onderzoek van het ongeval.

Oversteken nabij school

Het ongeval gebeurde in de buurt van de rotonde aan de Weggevoerdenlaan en Minister Vanden Peereboomlaan. Vermoedelijk zou het meisje de straat hebben overgestoken in de buurt van een school in Kortrijk, waarbij ze werd aangereden door een personenwagen.

Door het ongeval was er hinder voor het busverkeer in het centrum van Kortrijk.