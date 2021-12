Voetganger in levensgevaar na aanrijding op zebrapad in Kortrijk

In Kortrijk is vrijdagavond een 35-jarige man aangereden. Hij stak op het zebrapad de straat over, maar werd aangereden door een 25-jarige bestuurder. Het parket heeft een deskundige aangesteld.

Het ongeval deed zich voor rond 20 uur in de Noordstraat in het centrum, ter hoogte van het kruispunt met de Recolettenstraat. De voetganger wilde de straat oversteken via het zebrapad, maar werd gegrepen door een wagen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is nog altijd in levensgevaar. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.