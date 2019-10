Voetganger zwaargewond na ongeval in Moorsele

In Moorsele bij Wevelgem is rond halftwee vanmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een vrouw van 57 uit Moorsele kwam onder de wielen van een vrachtwagen terecht en raakte daarbij zwaargewond.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Rozenstraat met de Salinusstraat. (lees verder onder de foto)

Een vrachtwagen met betonpomp stond een tijdje stil. Toen de chauffeur plots naar een werf in de buurt mocht vertrekken, stak een vrouw nog snel de straat over. De chauffeur kon haar niet zien. De vrouw raakte met haar benen onder de betonpomp terecht. Ze werd met heel zware verwondingen overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk.