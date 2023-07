Vogelgriep aan kust piekt: "2000 dode meeuwen op één dag"

De vogelgriep aan de kust piekt weer, dat zegt het Vogelopvangcentrum in Oostende. Vorige week nog zijn er op het sterneneiland in Zeebrugge 2.000 dode meeuwen opgehaald.

Sinds een aantal weken hebben ze bij Vogelopvangcentrum Oostende een speciale interventielijn. En die staat roodgloeiend. "Het is behoorlijk druk. De laatste twee weken zien we het aantal telefoontjes stijgen. Er zijn natuurlijk toeristen aan de kust, maar er zijn ook veel meer ziekere dieren, veel jongen die beginnen uit te vliegen en de ziekte verspreiden", vertelt Kevin De Cock van de vogelgriepinterventielijn.

Vooral sterns

De vogelgriep heeft vorig jaar al lelijk huisgehouden in de populatie zeevogels. Nu zijn het vooral sterns, zoals de visdief en de grote stern, en de kokmeeuw en zwartkopmeeuw.

Op het sterneneiland in Zeebrugge, waar de sterns broeden, hebben ze dit jaar al 5.000 vogels geborgen. "Een week geleden hebben collega's op één dag 2.000 dode dieren opgehaald."

Risico voor de mens?

Het is niet uitgesloten dat de vogelgriep ooit overgaat op de mens. "Het is daarom belangrijk dat je zieke dieren niet aanraakt als je ze ziet", zegt het Vogelopvangcentrum in Oostende. Gewoon de vogelgriepinterventielijn opbellen dus, die haalt de dieren op.

Maar niet alle kustgemeenten doen mee. Enkel in Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Bredene, Oostende en binnenkort Middelkerke kan je de preventielijn bellen. "Het zou handig zijn mocht iedereen meedoen. Dan kunnen we makkelijker ook overal ophalen en opvolgen. En ook voor het agentschap Natuur en Bos en het Federaal Voedselagentschap is het handig om te weten waar er dieren besmet zijn."

In Zeebrugge, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne kan je bellen naar de gratis influenzalijn van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid: 080099777. "Het was een praktische keuze. Zij moeten van Oostende komen en vroegen ook een vergoeding. Het leek ons niet haalbaar om dat te betalen voor iets wat we zelf kunnen", zegt Wim Janssens, schepen van Dierenwelzijn De Panne.