Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Wingene

Er is vogelgriep van het hoog pathogeen type H5 vastgesteld bij een commercieel pluimveebedrijf in de West-Vlaamse gemeente Wingene. Dat meldt het federaal voedselveiligheidsagentschap (FAVV) maandag.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de aanwezige vogels en het pluimvee geruimd. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Deze zones overlappen deels met de zones die reeds werden afgebakend na de vaststelling van een eerdere besmetting in Beernem. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Zwaar vogelgriepseizoen

Het FAVV verwacht een zwaar vogelgriepseizoen vanwege de situatie met wilde vogels. Federaal minister van Landbouw David Clarinval heeft daarom beslist om de afschermplicht - het binnenhouden van de dieren of onder netten plaatsen - voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders. Deze maatregel gaat in vanaf woensdag 5 oktober.

Particuliere houders krijgen van het FAVV de raad om hun pluimvee zoveel mogelijk te beschermen, hoewel het niet meer verplicht is sinds 14 mei. Dat kan door preventief de ren te overspannen om contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen moet sowieso nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd, luidt het.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, wordt gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.