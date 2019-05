Vogelgriep: 'Geen reden tot bezorgdheid'

Na de uitbraak van een vogelgriepvirus bij tientallen bedrijven, vooral in West-Vlaanderen, is er geen reden tot bezorgdheid. Dat zegt Danny Coulier, de voorzitter van de Landsbond van Pluimveehouders.

"Het gaat om een laagpathogeen virus waar mensen niet ziek van worden", zegt hij. "Het is zeer gemakkelijk te bestrijden met eenvoudige besmettingsmiddelen."

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) meldde donderdagavond dat 35 pluimveebedrijven getroffen zijn door het bewuste virus. Al bij 27 daarvan werd vogelgriepvirus van het type H3 bevestigd. Dat type is "volledig onschadelijk voor de mens", maar kan wel symptomen veroorzaken en dodelijk zijn bij pluimvee.

Impact onduidelijk

"Het virus is zowat drie weken geleden uitgebroken", zegt Coulier. "Dat kan op tal van manieren zijn gebeurd. Het virus kan ook gewoon in de natuur aanwezig zijn."

Hoeveel dieren er precies getroffen zijn en geslacht moeten worden, is nog niet duidelijk. "We zijn nu nog aan het inventariseren, dus een exact cijfer is er nog niet. Maar het zal om duizenden dieren gaan", zegt hij. "Het is ook niet noodzakelijk zo dat alle dieren van getroffen bedrijven geslacht moeten worden. Er zijn bedrijven met meerdere stallen."

Het is bijgevolg ook nog "zeer voorbarig" om een bedrag te plakken op de schadevergoedingen die uitbetaald zullen moeten worden, aldus Coulier. "Binnen het Sanitair Fonds Pluimvee is er nu een reserve van ongeveer 8 miljoen euro. Die zal in eerste instantie aangewend worden."

