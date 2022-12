Vogelgriep in Houthulst: bewakingszone van tien kilometer

In Houthulst is vogelgriep ontdekt op een pluimveebedrijf. Het federaal voedselagentschap laat alle dieren daar nu ruimen.

Rond het pluimveebedrijf is nu een bewakingszone van tien kilometer ingesteld. Binnen die zone moeten bedrijven én particulieren hun pluimvee ophokken. Je mag pluimvee ook niet binnen de zone gaan verhuizen, doorvoeren mag wel. De zone rond het bedrijf in Houthulst reikt tot in Diksmuide, Ieper, Langemark-Poelkapelle en Lo-Reninge.