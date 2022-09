Vogelgriep nog altijd aanwezig

De vogelgriep is nog niet achter de rug. De ziekte brak in juni uit en treft vooral zeevogels langs de kust.

Ook zouden in Brugge enkele dode zwanen liggen.

Het virus is erg besmettelijk voor (water)vogels. Het is uitzonderlijk dat ook mensen besmet raken, enkel als ze langdurig en herhaaldelijk in contact komen met zieke dieren of hun uitwerpselen.

Zelf niet aanraken

Hoewel de vogelgriep dus sporadisch op mensen over gaat, roept Stad Brugge haar inwoners op om zelf geen zieke of dode dieren aan te raken of te vervoeren.

Wie een ziek of dood dier opmerkt, kan dit melden via 050 44 80 00 of via het permanentienummer 050 44 80 83. De stadsdiensten zorgen daarna voor opruiming of ophaling.

Bekijk ook

Bekijk hieronder de reportage van juli 2022.