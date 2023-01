Vogelgriep op leghennenbedrijf in Wervik

Op een leghennenbedrijf in Wervik is vogelgriep vastgesteld. Dat laat het FAVV weten. De dieren worden geruimd en rond het bedrijf gelden strenge regels om verspreiding te voorkomen.

"Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld in een commercieel pluimveebedrijf in Wervik", zegt het FAVV. Volgens onze informatie gaat het om een bedrijf in de Doornkapellestraat. Het zou om het eerste geval van vogelgriep gaan in Wervik.

Beschermingszone rond bedrijf

"Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. De zones liggen ook gedeeltelijk in de provincie Henegouwen en Frankrijk."

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts te raadplegen.

Het FAVV herinnert alle houders van pluimvee eraan dat het vogelgriepvirus al sinds september sterk circuleert onder wilde vogels. Daardoor is het risico groot dat je pluimvee met vogelgriep wordt besmet, via contact met wilde vogels.

Wat kan je als particuliere houder doen?

"Hoewel het niet meer verplicht is sinds 14 mei 2022, raden we ook particuliere houders aan om hun pluimvee zoveel mogelijk te beschermen. Dit kan door preventief de ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen moet sowieso nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd. Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren", zegt het FAVV.

Meer hierover lees je hier op de website van het FAVV.