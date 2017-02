Vogelgriep: ophokplicht voor alle pluimvee

Tot nu toe was er al een ophokplicht op het volledige Belgische grondgebied van kracht, maar die gold enkel voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels. Maar vanaf vanmiddag wordt die maatregel uitgebreid. Bij een hobbyhouder in de Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke is namelijk woensdag het vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld.

"Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden", zo vermeldt de mededeling van het FAVV. Die ophokplicht geldt ook voor heel België.

Geen risico voor consumenten

Bovendien worden ook verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels verboden. Die maatregel heeft ook gevolgen voor markten.

FAVV benadrukt tot slot dat er geen risico bestaat voor consumenten. "Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden."