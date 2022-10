De vogelgriep teistert steeds meer West-Vlaamse bedrijven. Zo is na een uitbraak in een handelszaak in Pervijze, bij Diksmuide, een schutkring van tien kilometer ingesteld. 't Kakelend Kippenmuseum in Keiem valt daarin. Dat betekent dat er een ophokplicht voor vogels en pluimvee is en dat het...

In Pervijze is vogelgriep vastgesteld bij een handel in neerhofdieren. Alle pluimvee daar is uit voorzorg afgemaakt. “Het houd je constant bezig. Zeker als je de impact ziet op bedrijven die geruimd worden. Dat is een ramp voor die mensen,” zegt Hendrik David van ’t Kakelend Kippenmuseum. “Als ze plots alles komen ruimen, wij zitten met een assortiment kippen en andere dieren, waarvan je zegt, goed waar moet je ze nog terugvinden? En daarbij moet je de kracht en financiële middelen hebben om het terug op te starten. Het houdt ons zeker wel wakker.”

De vogelgriep blijft maar telkens opnieuw de kop opsteken, maar is nu al vroeger gedetecteerd dan andere jaren. De eigenaar moet dus verhinderen dat wilde vogels, die het virus overdragen, in contact kunnen komen met de dieren in het park.

De verplichte opruiming bij een besmetting is een drastische maatregel die moet vermijden dat onze export, bijvoorbeeld van eieren, in het gedrang komt.