Vogelgriep in Veurne: aanwezig pluimvee geruimd

Er is vogelgriep van het hoogpathogene type H5N1 vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf in Veurne, zo maakte het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) dinsdag bekend. Om een verdere verspreiding te voorkomen, wordt het nog aanwezige pluimvee geruimd.

Daarnaast is er ook een beschermingszone van 3 kilometer rond het bedrijf en een bewakingszone van 10 kilometer. "De nieuwe zones komen bovenop de zones die begin december werden afgebakend naar aanleiding van besmettingen in Alveringem en net over de grens in Frankrijk. In al deze zones zijn bijkomende maatregelen genomen om vogelgriep te bestrijden", zegt het FAVV.

Het gaat onder meer om een verbod op het verplaatsen van pluimvee, andere vogels en broedeieren. Doorvoer is wel toegelaten. Daarnaast moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts raadplegen.

Ophokplicht

Hoeveel dieren er op het bedrijf moeten worden afgemaakt, kon FAVV-woordvoerster Hélène Bonte dinsdag niet zeggen. Volgens haar is dit het derde geval van vogelgriep op een commercieel bedrijf dit jaar. Alveringem, waar begin deze maand een besmettingshaard van H5N1 werd vastgesteld, en Veurne liggen op zo'n 10 kilometer van elkaar. Sinds midden november geldt voor het hele land een ophokplicht, ook voor particulieren. Bij een verhoogde sterfte of ziektesymptomen, moet een dierenarts gecontacteerd worden.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99.777. Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties.

De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.