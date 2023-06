Alleen al de jongste week zijn in Zeebrugge meer dan 2.000 zeevogels dodelijk getroffen door vogelgriep. Ook vorig jaar was er een grote ravage in de vogelbestanden door de ziekte, maar nu vreest men een nog slechter en gevaarlijker seizoen.

Daarom is er nu een Vogelgriepinterventielijn opgestart. Een mobiel team zal dode en zieke vogels langs de kust voortaan zo snel mogelijk, zeven dagen op zeven, ophalen en ruimen. Omdat er ook gevreesd wordt dat het griepvirus bij vogels kan muteren, en niet enkel op zoogdieren, maar ook op mensen kan overgaan, is het nu alle hens aan dek. Er wordt in eerste instantie 30.000 euro uitgetrokken voor het team. Aan mensen wordt gevraagd om dode of zieke vogels zo snel mogelijk te melden.