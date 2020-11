Vogelgriepvirus vastgesteld in Oostende: ophokplicht voor alle pluimvee

In het vogelopvangcentrum van Oostende zijn vrijdag drie besmettingen met het vogelgriepvirus vastgesteld, meldt het FAVV. Alle houders van pluimvee in ons land moeten hun dieren daarom vanaf zondag 15 november ophokken of afschermen.

Sinds 1 november waren in ons land al verstrengde maatregelen van kracht voor professionele houders van pluimvee en voor hobbyhouders. De verplichting geldt nu ook voor gezinnen die thuis bijvoorbeeld kippen houden. "Op die manier wordt contact vermeden met wilde vogels, die het virus zouden kunnen overdragen", klinkt het.

Het Federale Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) hield er al sinds eind oktober rekening mee dat het vogelgriepvirus zou opduiken in ons land. Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar zo goed als alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat dit virus ook gevaarlijk is voor de mens. Ook de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden, aldus het FAVV.