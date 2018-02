Voka betreurt vernietiging bedrijventerrein Reigersburg

"De complexe regelgeving en procedures maken het in Vlaanderen momenteel erg moeilijk om nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Nochtans is het van essentieel belang voor de groei van deze regio dat er voldoende ruimte komt om te ondernemen", luidt het in een mededeling. "Ieper staat in voor 30% van de werkgelegenheid in de Westhoek. Dat is goed voor 18.000 jobs waarvan 12.000 ingevuld worden door mensen afkomstig van buiten de regio.

Voka West-Vlaanderen roept daarom de provincie en het stadsbestuur van Ieper op om snel werk te maken van een sluitende oplossing. Ofwel moet het PRUP Reigersburg hernomen worden ofwel moet er een volwaardig alternatief komen. "Ook het dispuut tussen de grondeigenaars en de bevoegde overheden voor het lopende planinitiatief Hoge Akkerweg II van netto 4,3 ha in Vlamertinge zou zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Er zijn ook bijkomende initiatieven nodig om op zijn minst aan de behoefte (22,9 ha) voor de subregio Ieper te kunnen voldoen tot 2027".

Knooppunten

Voka West-Vlaanderen pleit er ook voor dat die nieuwe ontwikkelingen gebundeld zouden worden langs knooppunten op de belangrijke ruimtelijk-economische groei-as Westhoek A19-Kortrijk-Ieper-Poperinge-Frankrijk. Naast Reigersburg in Ieper moet ook het nieuw regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik gerealiseerd worden. Tot slot moet de mogelijkheid voor een regionaal bedrijventerrein langs de op- en afrit A19 in Zonnebeke in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) open gelaten worden en moet een uitbreiding van het bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge onderzocht worden. Die laatste was immers in een mum van tijd volzet.