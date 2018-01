VOKA: "haal dossiers stadion en bedrijvenzone uit elkaar"

Voka hoopt dat in het slechtste geval het deelplan van het stadiondossier uit het GRUP kan worden getrokken.

Terwijl de Brugse afdeling van Voka de pers toelichting gaf over het GRUP en het stadiondossier naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie, kwam het nieuws binnen dat ook Joris Ide naar de Raad van State trekt. "Het stond een beetje in de sterren geschreven dat er naar de Raad van State zou getrokken worden", zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. "Hopelijk gaan we niet terug naar af. In de Brugse regio is er nood aan 255 hectare bedrijventerreinen. Dit GRUP voorziet in de realisatie van 81 hectare terreinen en is dus cruciaal voor de economische ontwikkeling van de regio."

Dossier uit elkaar trekken

"Via de procedure van de administratieve lus kan Vlaanderen beslissen om het volledige GRUP in te trekken en enkel de delen van het GRUP die niet tot vernietiging zouden leiden, opnieuw definitief laten vaststellen in de Vlaamse Regering. Met andere woorden, het deelplan van het stadiondossier zou er dan kunnen uitgehaald worden. Dat is juridisch perfect mogelijk," zegt Mons.

"Het is natuurlijk wel zo dat Raad van State uit zichzelf ook kan beslissen om enkel het deelplan van het stadion te vernietigen en de rest ongemoeid te laten", aldus de ondernemersorganisatie. Bovendien kunnen de opmerkingen ook onontvankelijk worden verklaard en blijft alles op schema. "Maar in ieder geval hadden we hier liever in een serene sfeer aan gewerkt. Deze poespas kunnen we missen als kiespijn", besluit Mons.

