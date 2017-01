Voka helpt opgeleide allochtonen aan job

Daarin begeleiden West-Vlaamse ondernemers hoogopgeleide allochtonen in hun zoektocht naar werk. Veel West-Vlaamse ondernemers kampen met openstaande vacatures die ze moeilijk tot niet ingevuld krijgen. Tegelijk zijn er heel wat competente hoogopgeleide allochtonen die de weg niet vinden naar die openstaande vacatures, omdat ze de Belgische arbeidsmarkt onvoldoende kennen. “Binnen de doelgroep van hoger opgeleide allochtonen schuilt heel wat latent talent dat we kunnen aanspreken om moeilijke vacatures in te vullen”, benadrukt Bert Mons van Voka West-Vlaanderen. “We moeten die hoger opgeleide allochtonen de juiste weg naar de juiste job wijzen".

Matching

Intussen zijn zowat 20 hoogopgeleide allochtonen gematcht met een West-Vlaamse ondernemer of kaderlid. In groepssessies krijgen ze onder meer informatie over cv’s en sollicitatieskills en door hun mentor worden ze begeleid in hun zoektocht naar een job. Bedoeling is dat de mentees tegen het einde van het traject, dat 3 maanden duurt, een stage of een job gevonden hebben. Voor het project werkt Voka samen met andere partners zoals het Agentschap Integratie-Inburgering, Vives en Randstad.