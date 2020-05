Voka opgelucht dat werken ringweg Diksmuide starten

Op 18 mei wordt de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is opgelucht dat er na jarenlang wachten eindelijk kan gestart worden met de eerste fase van de werken.

De stad Diksmuide is letterlijk gebouwd op een kruispunt. Via de twee belangrijkste verbindingswegen, de N35 Veurne-Deinze en de N369 Ieper-Oostende, moeten heel wat wagens door het centrum van de stad. Dat zorgt vaak voor lange files. Daarom besliste de Vlaamse Regering al in 2008 om een zuidwestelijke omleidingsweg van 3 kilometer aan te leggen. Ten zuiden van de Eikhofstraat sluit de nieuwe weg aan op de N369 Woumenweg. Vanaf dit kruispunt loopt de weg ten zuiden van het industrieterrein Heernisse. Via een nieuwe brug over de Ijzer en een nieuwe tunnel onder de spoorweg loopt de weg verder, tot de aansluiting met de N35 Kaaskerkestraat. De eerste fase van de werken omvat het deel van de omleidingsweg tussen de spoorweg en de brug over de Ijzer. Tegen het najaar van 2021 zou de eerste fase afgerond moeten zijn. Daarna volgt de tweede fase van de werken tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg.

Na jaren van vertraging en uitstel is de eerste spadesteek nu een feit. Voka West-Vlaanderen reageert opgelucht nu er na vele procedures eindelijk op het terrein werk zal gemaakt worden van deze verkeersknoop en dringt aan op een strikte timing van de werken. Er is de voorbije jaren al genoeg vertraging opgelopen. “Voor Diksmuide en de ondernemingen in de regio is de aanleg van de ringweg immers van levensbelang. De ringweg zal ervoor zorgen dat het zware en doorgaande verkeer voor een groot stuk uit het centrum verdwijnt. Zo zal het verkeer veel vlotter kunnen doorstromen. Dit zal niet enkel voor de bedrijven van het vlakbij gelegen bedrijventerrein Heernisse een grote vooruitgang betekenen, maar ook voor de hele omliggende regio”, zegt algemeen directeur Bert Mons.

Voor informatie over de werken kunnen Diksmuideling of geïnteresseerden terecht op de website www.wegenenverkeer.be/Diksmuide. Daar zal je de mogelijkheid krijgen om een virtuele toer te doen via 3D- en luchtbeelden.

