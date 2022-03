Voka tevreden met versoepelde coronamaatregelen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen - juicht de definitieve afbouw van de coronamaatregelen toe. Vanaf maandag gelden op de werkvloer soepelere regels en het mondmasker is niet langer verplicht. Voka West-Vlaanderen vraagt wel om het systeem van de tijdelijke werkloosheid te behouden....

Het overlegcomité besliste om vanaf maandag 7 maart over te schakelen naar code geel. Dat betekent dat heel wat coronamaatregelen versoepelen. Ook op de werkvloer versoepelen de regels: een mondmasker is niet langer verplicht. Voka is blij dat de normaliteit eindelijk kan terugkeren. "Voka West-Vlaanderen wenst zowel de beleidsmakers en adviseurs alsook de hele zorgsector expliciet te danken voor de onafgebroken inzet en wederzijdse steun tijdens de afgelopen 2 jaar", aldus gedelegeerd bestuurder Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen roept wel op om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid niet af te schaffen na 31 maart. "Na de coronacrisis confronteert de oorlog in Oekraïne ons opnieuw met grote onzekerheid. Het systeem van tijdelijke werkloosheid kan in de nabije toekomst heel nuttig zijn om grote schokken in onze arbeidsmarkt op te vangen."