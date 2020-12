Voka vreest voor moeilijke heropstart in bedrijven

“Medewerkers die op reis waren in een rode zone, zullen minstens een week in quarantaine moeten. Wie niet aan telewerken kan doen, zal afwezig zijn op het bedrijf. Daardoor vrezen de bedrijven een moeilijke heropstart en productieverlies in de eerste week van januari”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

De ondernemersorganisatie is wel tevreden dat er in een aantal uitzonderingen wordt voorzien voor professionele verplaatsingen en voor mensen in kritische functies. Maar ook buitenlandse medewerkers in onze bedrijven die uit hun thuisland terugkeren, zullen niet onmiddellijk aan de slag kunnen. “Het zal hier wellicht gaan om een paar tienduizenden medewerkers. Precieze cijfers kennen we niet en dat zal de komende dagen moeten blijken".