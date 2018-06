Voka wil derde rijstrook op E403

Net vandaag is het twintig jaar geleden dat op de grens met Henegouwen het laatste stukje van de snelweg is geopend. Daarmee was Vlaanderen eindelijk goed verbonden met Wallonië, en hebben bedrijven sindsdien sterk kunnen groeien. Maar op vandaag is de as Doornik-Kortrijk drukbereden door vrachtwagens. In Wevelgem waren er vorig jaar iets minder voertuigen, maar in Brugge en Roeselare neemt de druk, en dus ook de files toe. In Roeselare gaat de snelweg van drie naar twee rijstroken. Een flessenhals waar Voka vanaf wil. En snel.