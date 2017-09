Voka wil meer mensen met de fiets naar het werk

We gebruiken nog altijd te weinig de fiets wanneer we gaan werken. 67% van de West-Vlamingen rijdt naar het werk met de auto, tegenover 21% met de fiets.

En als je er bij stil staat, is dat eigenlijk wat gek want andere cijfers tonen aan dat voor velen het werk net vlakbij ligt. 80 procent van de West-Vlaamse werknemers woont vlakbij zijn werkplaats, op minder dan 20 kilometer. Nu de week van de mobiliteit er aan komt, pleit VOKA voor een heuse mentale switch. De fiets moet vaker van stal. En dat kan, zeker nu ook elektrische modellen terrein winnen op de markt.

Melexis

Bij Melexis in Ieper hebben ze dat begrepen. Het bedrijf heeft 4 bedrijfsfietsen en werknemers kunnen door een groepsaankoop aan een voordelig tarief een fiets kopen. Melexis deed ook mee aan de Testkaravaan en aan Car Free day. Heidi Muyssen (Milieucoördinator Melexis): “Als resultaat van de Testkaravaan en de Car Free day zien we dat 12% van onze werknemers definitief is overgeschakeld naar de fiets en 14% een geleidelijke overgang heeft gemaakt.”

VOKA wijst erop dat onze mentaliteit dringend moet veranderen. Bert Mons (Algemeen directeur VOKA): “Willen we echt komen tot een duurzame mobiliteit dan is er een mentaliteitswijziging nodig, zowel bij de ondernemers als bij de medewerkers. Om op een andere manier te gaan nadenken over hun verplaatsingen en die op een andere manier te gaan invullen.”