Voka zit nog steeds te wachten op plan voor bedrijven

Volgens haar kunnen heel wat zaken opnieuw op een veilige manier openen en moet de overheid de angst die heerst wegnemen. "De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad was echt een koude douche voor de West-Vlaamse bedrijven,", zegt Bert Mons. "We wisten natuurlijk wel dat de maatregelen verlengd zouden worden, maar we hadden vooral gehoopt op perspectief om te kunnen heropstarten". Voka merkt dat nog heel veel detailhandel en bijvoorbeeld ook heel veel bouwwerven nog steeds stil liggen". "Ook daar verwachten we heel duidelijke richtlijnen en maatregelen om weer aan de slag te gaan. We verwachten ook van de overheid een heel duidelijk signaal naar de bevolking. Op die manier kunnen we ook de angst die vandaag nog deels onterecht leeft bij de bevolking ook wegnemen en kanaliseren. We garanderen vanuit de bedrijven dat we veilige werkomstandigheden kunnen aanbieden".