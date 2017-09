Voka zoekt mentoren voor hoog opgeleide allochtonen

Dat gebeurt in het kader van het project @level2work. Dat is een samenwerking tussen Voka en VDAB die nu het tweede jaar ingaat.

Bashar Al Zubaidi is zo’n hoogopgeleide die dankzij het project een job vond. De Irakeese vluchteling is een burgerlijk ingenieur met vijftien jaar ervaring in de bouw. Veranclassic uit Dottenijs was al lang op zoek naar iemand met zijn kennis.

Tony Vandoorn Veranclassic: “ Wij gaan meer naar grote constructies. Daar hebben we echt de kennis nodig van mensen die voor bouwkundig ingenieur studeerden. Hij is een enorme aanwinst.”

Dat Bashar een job vond is dus te danken aan het Vokaproject. Na een succesvolle eerste editie is er een grote vraag naar ondernemers die als mentor willen optreden in de begeleiding naar de arbeidsmarkt.