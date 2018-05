Volg de Focus en WTV festival reporter

Bij Focus en WTV zijn we helemaal klaar voor een zomer vol zalige festivals, hippe pop-up zomerbars, lekkere foodtrucks en zonnige events. Via onze website en sociale media blijf jij op de hoogte van de places to be en beleef je mee de sfeer.

3, 2, 1 en start!

Dit weekend al trappen we onze festivalzomer op gang. We trekken - hoe kan het ook anders - naar de kust. Zaterdagavond gaan we rocken op Zandrock in Zandvoorde bij Oostende en daags nadien, op zondag gaan we naar Oostende, naar het foodtruck festival Barrio Cantina. Onze festival reporter Erin houdt jullie via Instagram, Facebook en onze website op de hoogte van het feestgedruis.

Nick, Erin en Louise

Naast Erin zullen deze zomer ook Nick en Louise verslag uitbrengen van de West-Vlaamse festivalzomer voor Focus en WTV. Nick, Erin en Louise wonnen begin mei de Focus en WTV jobbattle na een intense namiddag vol opdrachten op Labadoux. Bekijk hier het verslag van de jobbattle.

