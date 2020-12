Kerstmis vieren in de kerken is door de coronacrisis dit jaar op vele plaatsen onmogelijk.

En waar het kan, is het met maximum 15 mensen. Daarom zenden Focus & WTV vandaag en morgen een misviering uit. Je kunt vandaag om 17 uur op onze zenders de wake bekijken vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge. Bisschop Lode Aerts is de voorganger. De wake wordt morgen overigens heruitgezonden om 11 uur.

Meer info vind je ook op kerknet