Volg hier de begrafenis van Antoon Verschoot

Deze voormiddag wordt in de Sint-Maartenskathedraal van Ieper klaroenblazer Antoon Verschoot begraven. Hij stierf vorige week op 91-jarige leeftijd. Je kan de begrafenis hier via livestream volgen.

Meer dan 60 jaar lang was de man een bekend figuur onder de Ieperse Menenpoort. Hij blies maar liefst 15.000 keer de Last Post en raakte zo bekend in binnen-en buitenland. Antoon was de echtgenoot van Suzanne Lefevere en de papa van drie kinderen, waaronder gemeenteraadslid Tine Verschoot. Antoon verschoot laat ook 6 kleinkinderen achter.

Ereburger van Ieper

Door die lange staat van dienst en zijn toewijding als klaroenblazer werd Antoon vorig jaar voorgedragen als ereburger van de Vredesstad.

Eind 2015 speelde Antoon voor de laatste keer de Last Post