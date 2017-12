Volg hier de lichtshow in Oostende

In de Adolf Buylstraat in Oostende vindt op vrijdag 15 december om 17.45 uur de première van de dagelijkse lichtshow plaats. Het spektakel kan je hier via livestream volgen.

In een lichttunnel van meer dan 180 meter en met meer dan 230.000 lichtjes zullen dagelijks 4 spectaculaire shows te zien zijn. Elke show duurt een 6-tal minuten en zal ingezet worden met de grootste kersthit aller tijden: “All I Want For Christmas Is You” van Mariah Carey. Om de première extra feestelijk te maken, willen we met zoveel mogelijk mensen op deze ultieme kersthit dansen. De échte kerstman uit Lapland komt speciaal naar Oostende om samen met burgemeester Johan Vande Lanotte het startschot te geven van de eerste lichtshow.