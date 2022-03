Volg hier (zat 20u30) live Roeselare-Maaseik

Zaterdagavond 5 maart kan je hier live de classico in het volleybal volgen, tussen Roeselare en Maaseik.

Het is de laatste speeldag in de competitie en er staat best nog wat op het spel.

Roeselare staat er met 32 punten het beste voor. Als het minstens twee sets wint, gaat het zeker als competitieleider de 'qualifying round' in. Wat betekent dat Roeselare twee duels met de laatste in de stand (Waremme) moet afwerken om een plaats te krijgen in de Final 4.

Maaseik kan ook nog als eerste de volgende ronde ingaan. Dan moet het wel met 0-3 of 1-3 winnen op Roeselare. Maaseik telt nu 29 punten. Enkel zo komt het qua punten nog op gelijke hoogte. Maar in dit scenario heeft Maaseik dan één wedstrijd meer gewonnen, waardoor het de reguliere competitie als leider zou afsluiten.

Verliest Maaseik, dan moet het uitkijken voor Menen. De grensploeg speelt bij het lager gerangschikte Achel en kan - in dit scenario - bij winst plaats twee inpikken. Wat betekent dat er een wedstrijd volgt tegen de voorlaatste in de stand. Dat is op dit moment Gent.