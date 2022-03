Volgend jaar 50 compacte elektrische lijnbussen in Brugge

Brugge vraagt al langer om openbaar vervoer dat beter in de historische binnenstad past. De kleine e-bussen die De Lijn volgend jaar in Brugge gaat inzetten zullen zowat acht tot tien meter lang zijn, en zullen telkens vijftig reizigers kunnen meenemen.

“In Brugge trekken we de kaart voor een leefbare binnenstad," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Bij de aanvang van deze legislatuur hebben we dan ook meteen aan de onderhandelingen met De Lijn een hoge prioriteit gegeven en braken we een lans voor een nieuw bussenmodel voor Brugge." In ons nieuwe model van stadslijnen willen we centrumlijnen die de binnenstad bedienen en die verknopen met de stads- en streeklijnen aan ’t Zand en het station."

Voordeel van e-busjes

De nieuwe zogenoemde 'midi-bussen' zijn een goeie zaak voor Brugge, zegt De fauw: "De huidige dieselbussen liggen mee aan de basis van zogenaamde street canyons waarbij uitlaatgassen gevangen blijven tussen onze historische gevels. Met alle schade naar de gezondheid van onze bewoners, de gevel van onze monumenten, … tot gevolg. De nieuwe stadsbussen zullen het centrum dus ook veel leefbaarder maken."