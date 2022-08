"Volgende editie IJzerwake op het spel als het uit de hand loopt"

Volgens de politie dreigen er veel neonazi's naar de Vlaams-Nationalistische Ijzerwake in Steenstrate te komen. Via verschillende kanalen is daartoe oproepen, vooral online.

Politie voorbereid

De politie heeft bijstand gevraagd van omliggende korpsen en van de federale politie, zegt Glenn Verdru van de politie Arro Ieper.

Eerder had Ieper Frontnacht verboden, een extreem-rechts muziekfestival de avond voor de Ijzerwake. De stad deed dat omdat er volgens experten groepen zouden optreden die banden hebben met neonazistische organisaties.