Volksjury buigt zich over doodslag Middelkerke

In het Brugse assisenhof wordt vandaag de volksjury samengesteld die zich zal moeten buigen over een zaak van doodslag in Middelkerke.

Een man van 69 wordt vervolgd voor doodslag op zijn 68-jarige partner. 59 getuigen worden tijdens het proces verhoord. Het slachtoffer werd in oktober 2017 met vijf messteken van het leven beroofd.

De man bood zichzelf bij de politie van Middelkerke aan en verklaarde dat hij een avond eerder zijn partner had vermoord, maar benadrukte tegenover de agenten vooral een snijwonde aan zijn rechterhand. Even later werd het levenloze lichaam van de vrouw aangetroffen in haar appartement op de hoek van de Jean Van Hinsberghstraat en de Leopoldlaan. De vrouw uit Haaltert was in haar tweede verblijf met drie messteken in de rug en twee in de borst om het leven gebracht. Het proces zelf gaat later deze week van start.

