Volksrestaurant Vork krijgt vorm

Het volksrestaurant- en opleidingscentrum Vork in de Doorniksewijk in Kortrijk krijgt meer en meer vorm. En het aantal partners is intussen uitgebreid tot dertien.

Jaarlijks zullen er 76 cursisten de knepen van het koken leren. Voor Horeca Vorming Vlaanderen is het een uniek project door de schaalgrootte. Voor elke kracht die naar de reguliere horeca stroomt, geeft ze een subsidie van 500 euro. De nood aan werkkrachten in de sector is dan ook hoog. (lees verder onder de foto)

Geen oneerlijke concurrentie

Kortrijk benadrukt dat het project zeker geen oneerlijke concurrentie wordt voor de reguliere horeca, maar haar juist helpt om geschikt personeel te vinden. Philippe De Coene, schepen van OCMW: “Mensen in armoede gaan ongeveer twee euro betalen, het gewone sociaal tarief is zes euro en het marktconforme tarief gaan we dan bekijken als het zo ver is.”

Vrijdag 13 april opent het volksrestaurant, het zal dan al een kleine maand proef gedraaid hebben. En wat het menu in Vork betreft: het worden vooral klassiekers.

