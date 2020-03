Volkszanger Yvie in 't Echt speelt voor rusthuisbewoners

De Wakkense volkszanger Yves Myny, beter bekend als "Yvie in 't echt" laat zijn goede hart zien.

Vanmiddag stak hij de 170 bewoners van woonzorgcentrum Samen vzw in Wakken een hart onder de riem met een live-optreden. De bejaarden leven al bijna een week in quarantaine en krijgen geen bezoek. En zo'n gratis optredentje is hartverwarmend.