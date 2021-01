Volledige kleuterafdeling op slot

Drie van de zeven leerkrachten zitten in afzondering, één iemand testte positief op het coronavirus. Directeur Marc Arschoot: “Deze beslissing werd weloverwogen genomen en wij beseffen dat dit voor kleuters en ouders als een donderslag bij heldere hemel komt en voor heel wat praktische beslommeringen zorgt. Wij hebben echter de verantwoordelijkheid om geen onnodige risico’s te nemen en de gezondheid voorop te stellen.”

Na een eerdere besmetting op school zitten momenteel ook alle lagere schoolkinderen die katholieke godsdienst volgen preventief in quarantaine. Al deze kinderen werden gisteren al getest. Indien er weinig of geen positieve testresultaten zijn bij deze kinderen, kunnen zij op maandag 25 januari terug naar school. Burgemeester Dirk De fauw: “Samen met schepen van Onderwijs Ann Soete monitoren we de situatie op de voet. Morgen vindt er opnieuw een crisisoverleg plaats en bekijken we of er nog verdere maatregelen noodzakelijk zijn. We zijn immers zeer begaan met de veiligheid en de gezondheid van al onze inwoners.”