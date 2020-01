Volleybal Lendelede stopt met heren en dames op topniveau

In een mededeling van het bestuur op de website van de club staat te lezen dat financiële moeilijkheden aan de basis liggen van de beslissing. 'Onze club is de jongste 10 jaar zeer sterk gegroeid', klink het, 'en dit resulteerde zowel in een hoger spelersaantal, een hoger spelniveau en een meer professionele omkadering. De club ondervindt dat het quasi onmogelijk is om dit alles financieel te kunnen blijven volhouden. Het financieel draagvlak in een gemeente als Lendelede blijkt helaas niet groot genoeg om al deze ploegen te blijven ondersteunen.'

Tegelijk hebben ook een aantal ervaren medewerkers afgehaakt, en vervangers zijn er niet. Volleybalclub Lendelede gaat de focus nu dus verleggen naar de provinciale ploegen en de jeugd. Toch hoopt de club om ooit op het hoogste niveau terug te keren, wellicht in een 'bredere regionale context', zoals ze het zelf noemen.