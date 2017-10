Vonnis over grootschalige oplichtingen uitgesteld

Het vonnis in de zaak van een 44-jarige vrouw uit Brugge die terecht staat voor het oplichten van haar investeerders, is uitgesteld naar de zitting van 25 oktober.

In totaal leende Saskia S. ongeveer een miljoen euro, maar haar zaken gingen steeds failliet. Het OM vorderde 37 maanden celstraf.

Bij een eerder faillissement in 2010 zag de beklaagde hoe de stock voor relatief kleine bedragen werd verkocht. Daarop besloot ze om voortaan zelf spullen afkomstig uit faillissementen aan te kopen. Het was zogezegd haar bedoeling om de kleren in grote containers naar oorlogsgebied te sturen. Toen ze geen lening kreeg bij de bank, begon ze investeerders te ronselen via een tussenpersoon.

In 2012 weekte ze op die manier ongeveer een miljoen euro los bij 28 mensen, vooral uit Knokke-Heist. De gedupeerden kregen meestal slechts een fractie van hun lening terug. De oplichtingen kwamen begin januari 2013 aan het licht. Enkele dagen na zijn ondervraging stapte haar ex-partner uit het leven.