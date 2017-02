Vonnis roofmoord Ardooie weer uitgesteld

Het vonnis in de zaak van een roofmoord in Ardooie is opnieuw uitgesteld.

Een man van 21 moest zich verantwoorden voor de roofmoord op een 83-jarige vrouw begin 2013. De man, die toen 17 was, bracht haar met messteken om het leven. Al snel bleek dat haar Range Rover en haar gsm gestolen waren. Die had de vermoedelijke dader al meermaals gebruikt, waardoor hij snel als verdachte in beeld kwam.

30 of 20 jaar

De wetsdokter stelde 34 messteken vast op het lichaam van de bejaarde vrouw. Bovendien werd de vrouw verkracht door de beklaagde. Ten slotte stak de jongeman zelfs haar haar in brand. De beklaagde verklaarde dat hij eigenlijk enkel de bedoeling had om het slachtoffer te bestelen. Hij had naar eigen zeggen geld nodig omdat hij naar Spanje wilde vluchten. Het openbaar ministerie had 30 jaar celstraf en een terbeschikkingsstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gevorderd. Zijn raadsman argumenteerde dat voor een minderjarige 20 jaar de maximumstraf is. Mogelijk is die discussie de oorzaak van de lange beraadslaging. Het vonnis wordt nu op 3 maart verwacht.