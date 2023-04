Voor 2032 geen liften in station Waregem

In de eerste tien jaar zullen er geen liften komen in het station van Waregem. Ook de perrons worden niet meteen verhoogd. Dat heeft spoorwegmaatschappij NMBS bekend gemaakt. En dat terwijl Waregem al jaren vragende partij is om het station toegankelijker te maken.

"Een schande, ik ben enorm boos"

Volgens Stad Waregem had NMBS beloofd om vorig jaar de aanpassingswerken uit te voeren. Dat is niet gebeurd. Dat Waregem nu ook in de komende tien jaar geen prioriteit krijgt, stoot op veel ongeloof.

De stad Waregem vernam het nieuws donderdag tijdens een roadshow van de NMBS. Het schiet bij burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) zwaar in het verkeerde keelgat: "We hebben vanuit de stad een hele boze en verontwaardigde brief geschreven. Zowel naar de CEO van de NMBS, als naar de minister van Mobiliteit, om aan te klagen dat we in Waregem nu al jaren, decennia, vragende partij zijn voor een toegankelijk station. En dat nog altijd niet verkregen hebben. Nu hebben ze gisteren in een roadshow aangekondigd dat het - en hou je vast - niet voor 2032 zal zijn dat Waregem een toegankelijk station heeft. Dat is anno 2023 niet meer te verantwoorden voor onze mensen met een beperking, voor onze oudere mensen, voor onze minder mobiele, voor mensen met een buggy, mensen die met hun valies naar Zaventem gaan, enzoverder. Dat is een schande dat het niet kan hier, in een stad, in een station waar er meer dan 2000 op- en afstappers zijn per dag. U bent boos hé? Ik ben heel boos, ja."