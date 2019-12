Voor 45.000 euro aan cocaïne gevonden, 2 notoire drugdealers in cel

Na 30 maanden van intens onderzoek naar een drugsbende, werden eind november negen huiszoekingen uitgevoerd in de Kortrijkse regio. Tijdens die huiszoekingen werden grote hoeveelheden drugs en cash geld in beslag genomen. Het gaat om 843 gram cocaïne (marktwaarde 45.000 euro) en 48.000 euro cash geld. Er werden ook luxegoederen (waarde tienduizenden euro), twee wagens en een revolver in beslag genomen.