In de brandweerkazerne in Torhout hebben dieven voor duizenden euro aan materiaal gestolen.

Aan de kazerne zijn geen sporen van inbraak te zien. Wellicht raakten onbekenden via de poort binnen toen een wagen naar buiten reed. 't Is een opmerkelijke diefstal, want het materiaal is bedoeld om levens te redden, zoals een tang om een voertuig open te knippen na een ongeval. Er loopt een onderzoek.