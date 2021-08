"Voor elk wat wils": BuikRock Deerlijk van start

Line up

“Op vrijdagavond gaan we onmiddellijk helemaal los, met Def Value, De Kreuners, en Bart Peeters. We eindigen in het West-Vlaams met ’t Hof van Commerce”, zegt de organisatie.

“Op zaterdag bijten Bram & Lennert de spits af, net als in 2019. Daarna volgen Jebroer, Metejoor, Emma Bale, Laura Tesoro, Natalia, Niels Destadsbader en Les Truttes. Er is die dag dus niet alleen Nederlandstalig fraais te bewonderen", klinkt het verder.

"Op zondag trekken we nog resoluter de kaart van de meezingers. Jérémie Vrielynck, net als Niels ook uit Deerlijk, geeft de muzikale aftrap. Daarna is het de beurt aan Willy Sommers, Christoff en Mama’s Jasje. André Hazes speelt die dag ook de pannen van het dak en heel recent konden we daar nog een top-act aan toevoegen: de jongens van Clouseau. Ideaal dus om de zomervakantie af te sluiten.”

Een hele opsteker

Corona is dan wel de wereld nog niet uit, maar festivals mogen weer plaatsvinden. “Net zoals voor andere organisatoren is dit voor ons een echte opsteker”, zeggen Wim Buyck en Henk Verbeke. “Conform de maatregelen die op dat moment zullen gelden, gaan we voor een driedaagse in coronaveilige omstandigheden. We nemen ook op dat vlak onze verantwoordelijkheid en zijn er van overtuigd dat onze bezoekers net hetzelfde zullen doen.”