Voor het eerst "dag van de boerin"

Vandaag is het voor het eerst de dag van de boerin. En in West-Vlaanderen zijn er heel wat vrouwen die op landbouwbedrijven de touwtjes in handen houden.

Vaak zijn agrovrouwen, zoals ze tegenwoordig worden genoemd, dames die heel wat balletjes tegelijk in de lucht houden. Lies van boerderij Torenhof in Vlamertinge is een sprekend voorbeeld. Ze is mama van drie jonge kinderen, boerin, actief geëngageerde vrouw, en daarnaast ook nog verpleegkundige in het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper. Afgelopen weekend draaide ze nog mee op de Covidafdeling van het ziekenhuis in Ieper. In het Torenhof geeft ze ook geregeld rondleidingen voor schoolkinderen.

Ze is ook bestuurslid bij Ferm en dat is de vereniging die bijna 8.000 land- en tuinbouwersvrouwen verenigt. Vandaag wordt ze heel even in de boemetjes gezet, maar Lies vindt dat elke boerin een geschenk verdient omdat ze de landbouw in Vlaanderen mee helpen draaiende houden.