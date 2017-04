Voor het eerst naar Ibiza vanuit Oostende

Het is de eerste van zes nieuwe bestemmingen die vanuit Oostende worden aangevlogen. Daarmee komt het aantal bestemmingen dat TUI fly vanuit Oostende bedient op 21. De nieuwe lijn werd overigens op een heel bijzondere, maar voor Ibiza perfect passende manier ingewijd. In de vertrekhal was er veel ambiance, want de reizigers werden er opgewacht door een DJ. Ibiza is dan ook gekend als het party eiland bij uitstek.

De belangstelling voor de regionale luchthaven kent een stijgend succes. Passagiers uit West-Vlaanderen blijven de grootste groep (80%) maar TUI merkt een stijgende vraag vanuit Oost-Vlaanderen (15%) en zelfs Henegouwen en Noord-Frankrijk.