Voor het eerst nieuwe generatie hoortoestellen ingeplant in Brugge

Voor het eerst in West-Vlaanderen heeft een patiënt met gehoorverlies een volledig onderhuids botvberankerd hoortoestel ingeplant gekregen. Dat geberude in het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge.

Het hoortoestel dat nu is ingeplant maakt gebruik van technologie met trillingen, die ook microfoons, luidsprekers en medische apparatuur al gebruiken.

De geluidsprocessor, die wel nog steeds aan de buitenkant zit, vangt geluiden en spraak op en stuurt die versterkt door naar het implantaat, dat onderhuids aan het bot is vastgemaakt. Dat gebeurt via een draadloze verbinding. Het implantaat zorgt voor trillingen in het bot van de schedel en stimuleert zo direct het slakkenhuis in het oor.

Aanzienlijke verbetering

"Het resultaat is een aanzienlijke verbetering voor patiënten met conductief gehoorverlies, waarbij het geluid niet goed door de gehoorgang en het middenoor naar het binnenoor kan worden geleid," klinkt het bij AZ Sint-Jan. Het biedt ook een oplossing bij gemengd gehoorverlies, wat betekent dat er zowel een probleem is met het doorgeven van geluid als met de werking van het slakkenhuis zelf, en eenzijdige doofheid.

Zo'n hoortoestel is nog niet vaak ingeplant in ons land, voor onze provincie was het zelfs de eerste keer.